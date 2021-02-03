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Англійський суд зобов’язав Коломойського додатково сплатити £1 мільйон «ПриватБанку»

Англійський суд зобов'язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших компаній-відповідачів додатково сплатити банку 1 млн фунтів стерлінгів (понад 38,3 млн грн).

Середа, 3 лютого 2021, 12:22

Про це повідомила пресслужба банку.

“За результатами слухання, яке відбулося 1 лютого 2021 року, Старший суддя, що встановлює розмір витрат, пан Гордон-Сейкер, задовольнив клопотання “ПриватБанку” щодо додаткового платежу в рахунок відшкодування витрат банку та зобов’язав пана Коломийського та пана Боголюбова, разом із іншими компаніями-відповідачами, здійснити додаткову виплату 1 млн фунтів стерлінгів на користь банку до 15 березня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна сума виплачених коштів банку відповідачами разом із процентами становить понад 12 млн фунтів стерлінгів (що складається із проміжних виплат у розмірі 4,4 млн фунтів стерлінгів в рахунок юридичних витрат ПриватБанку, понесених в суді першої та апеляційної інстанції, та повернення 7,5 млн фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року).

Відповідачів також зобов’язали сплатити витрати “ПриватБанку” у розмірі близько 35 тис фунтів стерлінгів, понесених у зв’язку із поданням такого клопотання.

Нагадаємо, 19 грудня 2017 року, Високий суд Англії та Уельсу видав судовий наказ про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова, та шести компаній, які, як заявляється, знаходяться у їхній власності або контролюються ними.

Коломойський та Боголюбов разом із шістьма корпоративними відповідачами подали клопотання щодо оскарження судового наказу про всесвітній арешт активів та юрисдикції англійського суду розглядати позови “ПриватБанку”.

Ці клопотання були задоволені в суді першої інстанції суддею Фанкортом 4 грудня 2018 року, та повністю були скасовані рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, яким було підтверджено, що позов банку щодо шахрайства у розмірі 1,9 млрд дол. США, плюс проценти, проти колишніх власників та інших може розглядатися англійським судом.

Апеляційний суд зобов’язав відповідачів сплатити “ПриватБанку” витрати, понесені щодо слухання 2018 року та кошти, витрачені банком на апеляцію. Загальна сума зобов’язань відповідачів щодо витрат банку буде визначена на слуханнях, що відбудуться у період з жовтня 2021 року до лютого 2022 року.

Теги: Англійський суд, Ігор Коломойський, суд, Боголюбов, ПриватБанк

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