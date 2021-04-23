Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Він сказав про те, що нещодавно телекомпанія ВВС транслювала документальний фільм про расизм всередині церкви.
Архієпископ Стівен Коттрелл сказав, що англіканська церква боротиметься с расизмом у всіх його проявах та підтримуватиме різноманіття у всіх його проявах.
“Євангельський імператив для церкви Ісуса Христа – протистояти расизму у всіх його формах, пророцьки закликати до расової справедливості та кидати виклики білій гегемонії, яка так часто все ще контролює світовий порядок. Расизм – це гріх. Як будь-який інший гріх, він потребує покаяння“, – сказав архієпископ.
Він додав, що для нього було відкриттям те, що брати та сестри в англіканській церкві також часто є прихильники расизму.
Представники християнських церков зібралися видати 47 рекомендацій стосовно боротьби з расизмом.
Він вважає, що віряни, котрі ще страждають від расизму, повинні змінюватися “заради нації та заради Бога, якому ми служимо”.
- 21 квітня суд присяжних у справі про смерть темношкірого американця Джорджа Флойда визнав винним за всіма трьома пунктами ексофіцера Дерека Шовіна. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 40 років.
- Двопартійна більшість в Сенаті США проголосувала за законопроєкт, що засуджує дискримінацію стосовно азійців. Також він передбачає створення нової посади в Мін’юсті для прискорення розгляду потенційних злочинів на ґрунті расової ненависті, пов’язаних із пандемією коронавірусу.