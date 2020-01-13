Про це йдеться в повідомленні самої редакції.

“12 січня – останній мовний день. Український міжнародний мовник припинить випуск новин і супутникове мовлення з 13 січня 2020 року. Як наслідок, кілька англомовних провідних попрощалися зі своєю роботою і глядачами у всьому світі”, – повідомили на UATV 12 січня.

Телеканал нагадав, що українська влада вирішила припинити міжнародне мовлення, і закрити арабську, кримськотатарську та англомовну редакції UATV.

“Ми були б раді сказати” далі буде “, але замість цього ми покажемо вам останній наш сюжет”, – підсумувала редакція.

UATV’s Last Broadcast Day UATV’s Last Broadcast Day January 12, 2020, is the last day for English news at UATV. The Ukrainian government has decided to shut down international broadcasting, and to close the Arabic, Crimean Tatar, and English language departments. Over the past three years, the English news service team here at UATV had a common aim of delivering real and truthful news about Ukraine. We would be happy to say “to be continued,” but instead we bring you the final story this hour. Опубліковано UATV English Неділя, 12 січня 2020 р.

Телеканал заснований Міністерством інформаційної політики України у 2015 році. UATV був доступний в кабельних мережах у всьому світі.