В останні дні на посаді, Ангела Меркель поділилася своїми підсумками багаторічної роботи у політиці та планами на майбутнє.

Про це розповіла політикиня Ангела Меркель в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle.

7 листопада Ангела Меркель дала одне зі своїх останніх інтерв’ю як канцлерка та публічна особа. З 2005 року вона беззмінно очолювала уряд Німеччини – і лише зараз іде на відпочинок.

Меркель поділилася своїми емоціями від кінця роботи: з одного боку, радіє, але з іншого – усвідомлює, що в якийсь момент з’явиться відчуття смутку – адже вона любить свою роботу. Ангела Меркель також зауважила: у будь-яких міжнародних домовленостях чи конфліктах вона завжди представляла німецькі інтереси.

Канцлерку запитали щодо її планів на майбутнє, і її позиція щодо політики була досить категоричною: