Про це розповіла політикиня Ангела Меркель в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle.
7 листопада Ангела Меркель дала одне зі своїх останніх інтерв’ю як канцлерка та публічна особа. З 2005 року вона беззмінно очолювала уряд Німеччини – і лише зараз іде на відпочинок.
Меркель поділилася своїми емоціями від кінця роботи: з одного боку, радіє, але з іншого – усвідомлює, що в якийсь момент з’явиться відчуття смутку – адже вона любить свою роботу. Ангела Меркель також зауважила: у будь-яких міжнародних домовленостях чи конфліктах вона завжди представляла німецькі інтереси.
Канцлерку запитали щодо її планів на майбутнє, і її позиція щодо політики була досить категоричною:
“Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні. Я завжди виступала за мультилатералізм. А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку”, – відповіла Меркель.
- Нагадаємо, у Німеччині 26 вересня пройшли вибори до Бундестагу. Згідно з попередніми результатами, лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) з невеликою перевагою перемогли на федеральних виборах в Німеччині, обійшовши партію канцлерки Ангели Меркель.
- Раніше кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів.
- Водночас Музей мадам Тюссо у Берліні презентував воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в оновленому аутфіті напередодні залишення нею посади.
- Також німецька фабрика іграшок випустила 500 колекційних плюшевих ведмедиків, схожих на Ангелу Меркель. Їх створили напередодні залишення нею посади.