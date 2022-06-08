Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель прокоментувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За її словами, вона не відчуває провини за широкомасштабну російсько-українську війну, тож не буде за це вибачатись.

Про це вона розповіла в інтерв’ю автору німецького журналу Spiegel Олександру Осангу.

Меркель пригадала, як у 2014 році Росія анексувала український Крим. Колишня німецька канцлерка зауважила, що це стало для неї глибоким ударом і вона вже тоді розуміла, що президент РФ Володимир Путін – не та людина, яка бажає добра.

Однак те, що попри злочини Кремля, між Німеччиною та Росією продовжувались теплі відносини Меркель пояснила “сусідством”. Водночас на тлі сьогоднішніх подій вона рекомендує країнам-членам ЄС об’єднатись та триматися разом.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну Ангела Меркель назвала “великою помилкою Росії”. Вона додала, що діям Москви немає жодних виправдань, адже РФ жорстко порушує міжнародне право, не дозволяючи Європі жити у мирі.

Проте своєї провини у повномасштабному вторгненні Росії ексканцлерка ФРН не вбачає.

“Я себе не звинувачую. Не було можливим створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти”, – сказала Меркель.

Мінські домовленості, які були підписані після вторгнення Росії на Донбас, Меркель також не вважає помилкою. Більш того, колишня канцлерка ФРН впевнена, що без цих домовленостей ситуація була б ще гіршою, а “дипломатія, навіть зазнавши невдачі, не може бути помилковою”.

Окрім цього Ангела Меркель пояснила, чому заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО у 2008 році.

“Тоді Україна була іншою країною, була сильно розділеною у внутрішній політиці”, – сказала вона.