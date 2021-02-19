У п’ятницю, 19 лютого, в Києві на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася тиха акція на згадку про загиблих під час Революції Гідності.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що акція відбулася ввосьме. Учасники акції вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, розвішуючи паперових ангелів на деревах, які були свідками розстрілу мирних українців у 2014 році. Також відбулося запалювання лампадок та свічок.

Під час акції небайдужі кияни молилися та співали псалми.

Серед учасників акції були родини Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності та урядовці.