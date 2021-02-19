Про це повідомляють #Букви.
Зазначимо, що акція відбулася ввосьме. Учасники акції вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, розвішуючи паперових ангелів на деревах, які були свідками розстрілу мирних українців у 2014 році. Також відбулося запалювання лампадок та свічок.
Під час акції небайдужі кияни молилися та співали псалми.
Серед учасників акції були родини Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності та урядовці.
- Раніше #Букви розповідали, як у Києві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Спочатку у Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблими Героями Небесної Сотні. Потім учасники акції вирушили за маршрутом: вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.