У середу, 7 липня, відбудеться другий півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу ("Євро-2020"), у якому зустрінуться збірні Англії та Данії.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Місце проведення: матч відбудеться в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні “Вемблі”.

Коли: початок гри – о 22:00 за київським часом.

Хто транслюватиме: в прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалах “Україна”, “Футбол 1”, “Футбол 2”, відеосервісі OLL.TV.

Арбітр матчу: Денні Маккелі (Нідерланди).

Збірна Англії повернеться на “Вемблі” після того, як здобула перемогу у чвертьфіналі над збірною України (з рахунком 4:0). Як зазначають в УЄФА, чотири забиті м’ячі – кращий результат для збірної Англії в плей-офф великих турнірів, починаючи з фіналу Чемпіонату світу-1966. Крім того, збірна Англії –- перша команда в історії “Євро”, що не пропустила м’ячів у свої ворота в перших п’яти матчах турніру.

Втім, збірна Данії нещодавно обігравала англійців – минулого року в Лізі націй. Єдиний гол на “Вемблі” з пенальті тоді забив Крістіан Еріксен.

На “Євро-2020” данці відзначилися 11 разів, причому десять м’ячів припадають на три останні матчі. 3 липня збірна Данії обіграла команду Чехії з рахунком 2:1 та вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу вперше з 1992 року.

Орієнтовний склад команд:

Англія: Пікфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Філліпс, Райс; Сака, Маунт, Стерлінг; Кейн.

Данія: Шмейхель; Крістенсен, Кьєр, Вестергор; Стрюгер-Ларсен, Хейбьорг, Ділейні, Меле; Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.