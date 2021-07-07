Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Місце проведення: матч відбудеться в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні “Вемблі”.
Коли: початок гри – о 22:00 за київським часом.
Хто транслюватиме: в прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалах “Україна”, “Футбол 1”, “Футбол 2”, відеосервісі OLL.TV.
Арбітр матчу: Денні Маккелі (Нідерланди).
Збірна Англії повернеться на “Вемблі” після того, як здобула перемогу у чвертьфіналі над збірною України (з рахунком 4:0). Як зазначають в УЄФА, чотири забиті м’ячі – кращий результат для збірної Англії в плей-офф великих турнірів, починаючи з фіналу Чемпіонату світу-1966. Крім того, збірна Англії –- перша команда в історії “Євро”, що не пропустила м’ячів у свої ворота в перших п’яти матчах турніру.
Втім, збірна Данії нещодавно обігравала англійців – минулого року в Лізі націй. Єдиний гол на “Вемблі” з пенальті тоді забив Крістіан Еріксен.
На “Євро-2020” данці відзначилися 11 разів, причому десять м’ячів припадають на три останні матчі. 3 липня збірна Данії обіграла команду Чехії з рахунком 2:1 та вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу вперше з 1992 року.
Орієнтовний склад команд:
Англія: Пікфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Філліпс, Райс; Сака, Маунт, Стерлінг; Кейн.
Данія: Шмейхель; Крістенсен, Кьєр, Вестергор; Стрюгер-Ларсен, Хейбьорг, Ділейні, Меле; Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.
- Старт турніру для збірної Данії був затьмарений інцидентом з Крістіаном Еріксеном, котрий знепритомнів на полі під час матчу з командою Фінляндії. Медики зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію просто на полі. Згодом футболістові імплантували дефібрилятор, який контролюватиме роботу його серця.
- Напередодні збірна Італії в серії пенальті перемогла Іспанію і стала першим фіналістом чемпіонату Європи-2020 з футболу.