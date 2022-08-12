Про це повідомив Ростислав Карандєєв, заступник міністра культури та інформаційної політики України.
У міністерстві впевнені, що розширення сфери застосування англійської мови в Україні інтегрує українців у європейську спільноту.
Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про європейське життя. Крім того, після перемоги у повномасштабній російсько-українській війні це впливатиме на зростання інвестиційної та туристичної привабливості України.
Проєкт Закону передбачає:
- встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;
- значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;
- англійська мова буде обов’язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.
Також у Мінкульті додали, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадянами англійською мовою.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.
- За результатами опитування, 73% вчителів під час уроку та 63% – під час перерви розмовляють лише державною мовою. Водночас лише 38% школярів спілкуються на перервах українською мовою.