У Міністерстві культури розробили законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні. Завдяки цьому вона стане обов'язковою в окремих сферах суспільного життя українців.

Про це повідомив Ростислав Карандєєв, заступник міністра культури та інформаційної політики України.

У міністерстві впевнені, що розширення сфери застосування англійської мови в Україні інтегрує українців у європейську спільноту.

Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про європейське життя. Крім того, після перемоги у повномасштабній російсько-українській війні це впливатиме на зростання інвестиційної та туристичної привабливості України.

Проєкт Закону передбачає:

встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

англійська мова буде обов’язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

Також у Мінкульті додали, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадянами англійською мовою.