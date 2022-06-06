Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.
Шмигаль зауважив, що англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.
Профільним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.
- Нагадаємо, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну українці масово відмовляються від російського контенту та споживають тільки український. Проте Google та YouTube продовжують рекомендувати російське. Навіть, якщо запит було введено українською.
- Водночас в освітню школу №4 в Маріуполі, де окупанти найближчим часом планують відновити навчання, завезли 5 тисяч російськомовних підручників.
- Також стало відомо, що на тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.