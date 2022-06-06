Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

Шмигаль зауважив, що англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.

Профільним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.