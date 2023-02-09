Про це сповіщає The Telegraph.

Голосування пройшло в усіх трьох палатах Синоду. Єпископи проголосували: 36 проти чотирьох (двоє утрималось), тоді як священнослужителі проголосували: 111 проти 85 (троє утрималось). Палата мирян схвалила його 103 проти 92 (п’ятеро утрималось).

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі та архієпископ Йоркський Стівен Котрелл повідомили у спільній заяві: “Ми пройшли довгий шлях, щоб ухвалити це рішення. Вперше Англіканська церква публічно, беззастережно і радісно вітатиме одностатеві пари. Проте церква продовжує мати глибокі розбіжності щодо цих питань”

Після голосування єпископ Лондона Сара Муллаллі, яка була свідком обговорення рішення щодо цього питання, сказала, що “це момент надії для церкви”. Важливу зміну в церковній ортодоксії привітав архієпископ Йоркський Стівен Котрелл, який сказав, що був “глибоко зворушений” двома днями гострої дискусій щодо остаточного рішення. Він сказав Синоду, що одностатеві пари “тепер можуть приходити до церкви і отримувати благословення”.

Зазначено, що спочатку церква “закрила двері” для одностатевих шлюбів, а члени Синоду вирішили відхилити дві спроби провести голосування з цього приводу в липні 2023 року або протягом наступних двох років. Думки різко розділилися: 197 членів Синоду – 45 % – підтримали голосування за одностатеві шлюби та 227 – 55 % – проти.

Однак традиціоналісти забезпечили перемогу, вставивши в ухвалену пропозицію про благословення пункт “не пропонувати будь-яких змін до вчення про шлюб”.