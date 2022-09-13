Після початку повномасштабної російсько-української війни кар'єра співачки почала стрімко котитися навіть у РФ, на чий бік вона встала після початку агресії. У такий спосіб, артиста вирішила спробувати себе у виступах в країнах Європи.

Про це йдеться на афіші Kontramarka.

Згідно з даними сайту, Лорак запланувала концерти в Німеччині та Чехії, а в самому в анонсі вона назвала себе не просто українкою, а “найтитулованішою українською співачкою” та “народною артисткою України”.

Таким гучними висловами обурилися українці. Наприклад, у своєму Twitter блогер Віталій Гордієнко заявив, що Лорак “швидко перевзулася”: “Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона “найтитулованіших українська співачка”. Маємо ідеї, що з цим робити?” – написав блогер.

Також Гордієнко закликав позбавити Ані Лорак всіх звань і титулів. Водночас блогер запропонував переселенцям з України, які зараз перебувають у Чехії та Німеччині, протестувати проти її концертів: “”Українці у Чехії та Німеччині, закликаю вас організувати акції протесту під її концертами. А відповідне міністерство в Україні закликаю позбавити всіх звань і титулів співачку Ані Лорак”, — наголосив Віталій.

ДОВІДКА. Після початку війни на Донбасі у 2014 році Ані Лорак продовжила жити та розвивати кар’єру в Росії. З того часу артистка жодного разу не висловила своєї позиції стосовно російсько-української війни.

Згодом, після 24 лютого співачка видалила свої сторінки у соціальних мережах. Проте 17 червня Ані Лорак вперше за 4 місяці з’явилася на екранах телевізорів. Її показали у розважальній програмі “Де логіка?” на каналі “ТНТ”. Хоча знімали випуск програми ще 20 лютого.

Зазначимо, що Ані Лорак разом зі своїм другом Філіпом Кіркоровим потрапила до списку артистів на платформі theylovewar.com, які підтримують повномасштабну війну проти України. У список вносять тих, хто підтримує або мовчить про широкомасштабну війну, поширює фейки та замовчує дії країни-агресора.