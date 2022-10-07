Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував присудження Нобелівської премії миру за 2022 рік представникам Росії та Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова “мир”, якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю”, – зазначив радник керівника Офісу президента.

Крім того, Михайло Подоляк наголосив, що ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Відтак резумував: “Нобель цього року просто “супер”.

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо @NobelPrize разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто «супер». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру за 2022 рік присудили українській організації “Центр громадянських свобод”, правозахиснику з Білорусі Алесю Біляцькому та російській правозахисній організації “Меморіал”.

“Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Біляцькому, російській правозахисній організації “Меморіал” та українській правозахисній організації “Центр громадянських свобод”, – йдеться у повідомленні пресслужби Нобелівської премії.