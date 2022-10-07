Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
“У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова “мир”, якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю”, – зазначив радник керівника Офісу президента.
Крім того, Михайло Подоляк наголосив, що ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Відтак резумував: “Нобель цього року просто “супер”.
У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо @NobelPrize разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто «супер».
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022
Нагадаємо, що Нобелівську премію миру за 2022 рік присудили українській організації “Центр громадянських свобод”, правозахиснику з Білорусі Алесю Біляцькому та російській правозахисній організації “Меморіал”.
“Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Біляцькому, російській правозахисній організації “Меморіал” та українській правозахисній організації “Центр громадянських свобод”, – йдеться у повідомленні пресслужби Нобелівської премії.
- У 2022 році Нобелівську премію з хімії отримають троє вчених за метод так званої “клік-хімії”. Лауреатами стали Каролін Бертоцці, Мортен Мелдаль та Баррі Шарплесс.
- Цього року лауреатами Нобелівської премії з фізики стали троє вчених: французький фізик Алан Аспе, американський фізик Джон Клаузер та австрійський квантовий фізик Антон Цайлінґер.