Про це повідомило Hürriyet.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, гуманітарний коридор передбачено не лише з України, а й інших країн. Лікувати поранених запропонували у Туреччині.

“Шереф (омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч – ред.) зробив пропозицію: відкриття коридору спеціально для поранених. Ми готові до цього. Не лише з Росії чи України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми доставляємо поранених до лікарень, лікуємо їх і повертаємо. Ми продовжуватимемо це робити в майбутньому”, – сказав Ердоган.

Він нагадав, що Анкара сприяє розв’язанню продовольчої та енергетичної кризи. Зокрема шляхом “зернового коридору і угоди про обмін полоненими через Чорне море”.