Державна інженерно-будівельна інспекція анулювала дозвіл на будівництво житлового комплексу на небезпечному схилі на Печерську в Києві.

Про це повідомляє прес-служба інспекції.

“Підставою прийняття такого рішення стали результати позапланової перевірки, проведеної Департаментом ДАБІ у м. Києві, щодо дотримання вимог законодавства при видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що було встановлено , що умови та обмеження були надані з порушенням.

“У зв’язку з цим головним інспектором будівельного нагляду скасовано дію містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» це є підставою для анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Тож 19 грудня 2019 року Держархбудінспекцією прийнято рішення про анулювання дозволу № ІУ 113192671102, який був виданий у вересні 2019 року на підставі поданого замовником будівництва пакету документів”, – йдеться в повідомленні.

“Завдяки активній позиції ЗМІ та небайдужих громадян, які звертають увагу держави на те, що будується у їх місті, ДАБІ має можливість і правові підстави реагувати на резонансні будівництва, такі як на вул. Вільшанська, 2-6. Адже чинне законодавство чітко визначає умови, за яких орган держархбудконтролю може здійснити позапланові заходи контролю. Тож спільними зусиллями з громадськістю поступово ми наводимо лад у містобудівній діяльності столиці”, – заявив в. о. глави інспекції Олександр Строкач.

Відзначається, що подальше виконання робіт по вулиці Ольшанська 2-6 є незаконним.