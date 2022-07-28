Аномальна спека змушує Європу повертатись до використання вугілля та природного газу – WSJ

Сильна спека цього літа в Європі сприяє загостренню енергетичної проблеми. Високі температури в поєднанні з малою кількістю опадів у багатьох частинах Європи водночас підвищують попит на електроенергію та ускладнюють її виробництво. Це змушує комунальні підприємства спалювати більше вугілля та газу, ускладнюючи зусилля континенту скоротити споживання російського природного газу, оскільки президент РФ Володимир Путін повільно закриває кран.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Потреба вдаватися до викопного палива також ускладнює досягнення цілей континенту щодо скорочення викидів вуглецю, які, на думку вчених, підвищують глобальну температуру, передвіщаючи те, що може стати “петлею позитивного зворотного зв’язку” з вищими температурами, які ще більше збільшують викиди.

Європа постраждала від найспекотнішої погоди за всю історію спостережень цього місяця, з рекордно високими температурами в деяких частинах Великої Британії та жахливою спекою, що палить ліси у Франції, Іспанії та інших країнах.

За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, середня температура в Європі зростала швидше, ніж середня глобальна температура між 2012 і 2021 роками, і ця тенденція, як очікується, збережеться до кінця століття.

Хоча споживання енергії в Європі зазвичай нижче влітку через довший світловий день і низькі температури, дуже високі температури, як правило, зменшують розрив. За словами аналітиків, споживання електроенергії в Німеччині зросло на 10% під час хвилі спеки. Зауважуючи вплив напруженого постачання і підвищеного попиту, Німеччина часом відбирала газ зі своїх сховищ на початку цього місяця, замість того, щоб додавати їх, готуючись до більшого використання взимку.

У Франції у Réseau de Transport d’Électricité, яке керує електромережею країни, зауважили, що коли температура досягає приблизно 25 градусів за Цельсієм, що еквівалентно 77 градусам за Фаренгейтом, використання вентиляторів і кондиціонерів різко зростає.

Попри скорочення постачання газу, енергетичні компанії не змогли збільшити достатній обсяг виробництва з інших основних джерел енергії. Багато французьких атомних станцій вийшли з ладу через корозію. Потужність вітру в деяких місцях цього літа була низькою. Згідно з оцінкою Rystad Energy, виробництво гідроелектроенергії цього року впало більш ніж на 20% у першому півріччі проти того ж періоду минулого року.

Водночас високий попит під час хвилі спеки був частково компенсований збільшенням виробництва сонячної енергії. У Німеччині, наприклад, згідно з даними європейського оператора електромережі ENTSO-E, виробництво сонячної енергії в липні зросло більш ніж на 30% у порівнянні з роком раніше.

У вівторок французькі роздрібні торговці поставили собі за мету скоротити споживання енергії на 10% протягом наступних двох років і пообіцяли, починаючи з цієї осені, зменшувати освітлення під час пікового споживання енергії та зменшити опалення в приміщеннях біля касових проходів.

У Німеччині міністерство економіки під керівництвом зеленого політика Роберта Хабека запустило кампанію, щоб заохотити німців економити енергію цього літа, зокрема шляхом скорочення часу прийняття душу максимум до п’яти хвилин і зниження температури води. Баварське місто Аугсбург, наприклад, зменшило вуличне освітлення та вимкнуло світло в історичних будівлях, таких як ратуша, собор і музеї. Посадовці також вимикають деякі фонтани та знижують температуру води в муніципальних басейнах і відкритих душових басейнах.