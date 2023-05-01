Невідомий хакер ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України викрав 300 тисяч доларів у біткоїнах. Після російського ж вторгнення він почав перераховувати крипту на допомогу Україні.

Про це повідомило видання СoinDesk.

За даними видання, хакер викрадає криптовалюту вже певний час. Для цього він спорожняє гаманці підконтрольних російському уряду ФСБ та ГРУ.

Загалом хакеру вдалось ідентифікувати 986 гаманців. Усіх їх контролює ГРУ РФ, ФСБ та СВР (служба зовнішньої розвідки РФ).

Викрадені 300 тисяч доларів у крипті він знищив. А після вторгнення РФ почав перераховувати кошти до України. Майже з самого початку вторгнення викрадені кошти перераховувались на криптогаманець, створений українським урядом для зборів допомоги.

Мотиви хакера залишаються невідомими. Також у пресі не поширюється інформація про причетну особу або групу осіб.