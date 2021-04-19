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Це спільний проєкт Kyiv Contemporary Music Days і Goethe-Institut Ukraine, присвячений дослідженню сонатної форми та творчих процесів Людвіга ван Бетховена.

Перші три лекції серії “Наука логіки Бетховена” вже відбулися і є у відкритому доступі.

У першій лекції розглянули перші три сонати Людвіга ван Бетховена: посилання.

У другій лекції проаналізували славнозвісні “Патетичну” сонату та “Апасіонату”: посилання.

У третій лекції дослідили композиційні парадокси в шести сонатах композитора: посилання.

У четвертій лекції — “Про гіперцикли гіперкомпозитора” — йтиметься про загальну організацію усіх 32 сонат Бетховена: про різні варіанти їх поділу в різних виданнях, про принципи утворення гіперциклів та інше.

Як і в третій лекції, Микола Ковалінас продовжить знаходити неможливі з класичного композиційного погляду, а проте цілком логічні повороти у творах Бетховена. Соната, що починається з другої частини, соната з трьома скерцо, субдомінантовий (не домінантовий) предикт — це лише незначна частина тих надзавдань, що їх буде розглянуто в лекції “Про гіперцикли гіперкомпозитора”.

Крім того, лекція має й другу назву — “Що ж насправді сталося в Гайлігенштадті?”. Вона відсилає до таких запитань: після якої сонати композитора перестали влаштовувати усі попередні, що він змінив у власному методі творення та — найголовніше — як і чому?

Про це, та не тільки, у лекції Миколи Ковалінаса — 22 квітня, 20:00.

Приєднатися до перегляду можна у Facebook на сторінці події Наука логіки Бетховена та на сторінках Kyiv Contemporary Music Days і Goethe-Institut Ukraine.

Прем’єра лекції також відбудеться на таких ресурсах:

та на каналах партнерів трансляції:

Медіапартнери проєкту — інтернет-видання Букви.

Наступні трансляції:

20 травня — Лекція 5. “Пізній” та “Останній” Бетховен

17 червня — Лекція 6. Бетховен — перший! або Революція сонатної форми

Детальніше про “Науку логіки Бетховена” читайте на сайті Kyiv Contemporary Music Days. У спеціальному розділі можна подивитися попередні лекції, а також прослухати з нотами розглянуті сонати.

Подія є безкоштовною.

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