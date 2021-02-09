18 березня 2021 року в готелі Hilton Kyiv відбудеться Другий Іпотечний Форум.

Пройшов майже рік з того часу, як Конфедерація будівельників України, Український клуб нерухомості та Pro.Property провели Перший Іпотечний форум.

Разом із представниками української влади, банківського сектору, бізнесу та міжнародними експертами шукали шляхи для запуску іпотечного кредитування в Україні.

Пандемія та карантин дещо змінили фокус уваги суспільства, але не прибрали питання іпотеки до нових віників. За цей рік багато змінилося.

1. Облікову ставку Нацбанку знижено до 6%.

2. У багатьох банках з’явилися іпотечні програми.

3. Створено «Укрфінжитло» – новий інститут іпотечного кредитування.

4. А минулого тижня з ініціативи Президента України Уряд затвердив новий механізм доступної іпотеки з кредитною ставкою в межах 7% річних.

Саме час знову зустрітися та визначитися з подальшими кроками щодо розвитку іпотеки в Україні.

АДЖЕ ІПОТЕКА – ЦЕ ТОЙ САМИЙ ПОТРІБНИЙ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ!

ЗАПРОШУЮТЬСЯ представники органів державної влади: Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінрегіону, Національного банку України, Офісу Президента України, народні депутати України, представники державних і комерційних банків, девелопери.

Зробімо так, аби кожен українець, який потребує житла, мав можливість його придбати!

Реєстрація на захід: https://cutt.ly/KkfSo6D

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