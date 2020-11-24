На IBUILD представлені три основні категорії нагородження:
КРАЩИЙ СЕРЕД РІВНИХ. Персональна премія.
ВИМІР УСПІХУ. Корпоративна премія досягнень.
ВІДКРИТТЯ РОКУ. Премія блискавичних досягнень.
За час проведення премії IBUILD у ній взяли участь понад 2000 будівельних компаній з усіх областей України.
“Цей рік складний для економики в цілому та будівельної галузі. Але кожна криза – вікно можливостей. Саме це ми бачимо по якості поданих проектів, що демонструють підвищення стандартів”, – підкреслив Президент КБУ Лев Парцхаладзе.
Дата заходу: 10 грудня 2020 року.
Організатор: Конфедерація будівельників України.
Більше про премію на http://ibuild.ua/