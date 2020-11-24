Премія IBUILD – головна будівельна премія України, де відзначають кращих представників будівельної галузі, кращі будівельні та девелоперські компанії та кращі об’єкти поточного року.

На IBUILD представлені три основні категорії нагородження:

КРАЩИЙ СЕРЕД РІВНИХ. Персональна премія.

ВИМІР УСПІХУ. Корпоративна премія досягнень.

ВІДКРИТТЯ РОКУ. Премія блискавичних досягнень.

За час проведення премії IBUILD у ній взяли участь понад 2000 будівельних компаній з усіх областей України.

“Цей рік складний для економики в цілому та будівельної галузі. Але кожна криза – вікно можливостей. Саме це ми бачимо по якості поданих проектів, що демонструють підвищення стандартів”, – підкреслив Президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Дата заходу: 10 грудня 2020 року.

Організатор: Конфедерація будівельників України.

Більше про премію на http://ibuild.ua/