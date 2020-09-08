Постанова уряду Гройсмана про підвищення зарплат працівникам галузі освіти, за якою з січня 2020 року мало відбутися підвищення від 20 до 70%, не буде реалізована в цьому році.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 8 вересня, Профспілка працівників освіти та науки України заявила, що МОН “в порушення норм законодавства щодо соціального діалогу, кулуарно, без погодження з освітянською громадськістю” має намір переглянути норми Законів України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту” та й скасування низки постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці робітників галузі.

Йдеться про пропозиції, які було озвучено під час засідання комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України 2 вересня цього року.

В спілці зазначили, що влада може внести зміни до положень, які стосуються намірів до 2023 року встановити для педагогічних кадрів заробітну плату, не нижчу чотирьох прожиткових мінімумів. Саме таке підвищення планував уряд Гройсмана. 10 липня 2019 року було прийнято відповідну постанову. З 1 січня зростання зарплат мало скласти від 20 до 70%.

У спілці наголошують, що влада планує внести зміни, що дозволять виконувати ці положення “лише за умови фінансової спроможності” держави.

“Відповідно до статті 78 закону “Про освіту” фінансування галузі освіти має бути забезпечено державою на рівні не менше 7% ВВП, а фактичне вираження, так званої, фінансової спроможності, щороку зменшується, і в 2020 році відповідає 5,6 – 5,7%”, — йдеться в заяві.

На думку профспілки, такі пропозиції “засвідчують про наміри згортання законодавчо встановленої зарплатної гарантії” для педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Також спілка виступила проти скасування постанов Кабінету Міністрів України, в яких йдеться про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників на 10% та 11% для науково-педагогічних працівників. Це, за словами представників профспілки, “є неприпустимим, бо це є зниженням рівня заробітної плати”.

Розкритикували в спілці і наміри МОН запровадити виплату надбавки педагогам в розмірі 15% посадового окладу замість її виплати у сьогоднішніх максимальних розмірах 30%.

Також спілка висловила протест проти скасування доплати вчителям та іншим педагогічним працівникам за все, окрім класного керівництва, перевірки навчальних робіт учнів та доплат за наукові ступені і вчені звання.

Профспілка виступила з вимогою щодо недопущення внесення таких змін, наголосивши, що це “не збігається з намірами та політикою Президента України”.

Роз’яснення від МОН

У зв’язку з заявою профспілки у міністерстві дали роз’яснення щодо ситуації яка склалася. В першу чергу в МОН наголосили, що зміни, про які йдеться, є на сьогодні лише пропозиціями.

“Надані для розгляду пропозиції щодо реформування оплати праці в галузі освіти не є підготовленим проєктом Концепції. Ці питання мають бути опрацьовані робочою групою з розроблення Концепції та схвалені нею або відхилені, як такі, що не є прийнятними”, — йдеться в заяві МОН.

В міністерстві зауважили, постанова уряду Гройсмана від 10 липня 2019 року №822 передбачає, що до 2023 року має відбутися підвищення найнижчого посадового окладу педпрацівників до рівня 4 прожиткових мінімумів. Однак наразі грошей на реалізацію цієї постанови немає і її не буле впроваджено до кінця року.

“У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах зазначена постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року. За попередніми розрахунками фахівців МОН, її впровадження в дію у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн)”, — повідоміли у МОН.

Міністерство заявило, що зацікавлене у введені в дію саме цієї постанови, тому пропонує виділити на це кошти наступного року.

“Позицію Міністерства освіти і науки щодо якнайшвидшого введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 підтримали і члени Комітету, запропонувавши зі свого боку звернутись до Уряду України з пропозицією передбачити у Державному бюджеті України на 2021 рік відповідні кошти на її реалізацію”, — додали в МОН.