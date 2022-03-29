Про це повідомили хакери в Twitter.
Знищені документи містили файли, реєстраційні дані повітряних суден та пошту. Хакери додали, що вони їх видалили так, щоб позбавити можливості резервного копіювання. Офіційний сайт установи також не працює.
За даними брюссельського видання Aviation24.be, атака відбулася через неякісне виконання договірних зобов’язань. Це стосується компанії ТОВ “ІнфАвіа”, що експлуатує IT-інфраструктуру Росавіації.
Видання стверджує, що прокуратура та ФСБ РФ зі суботи шукають резервні копії документів Росавіації. Раніше зазначалося, що резервних копій немає. Річ у тому, що Мінфін РФ не виділив на них кошти.
Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.
Tango Down: https://t.co/oesHmpe7LW <– (งツ)วhttps://t.co/oOxqpWmcNz
— Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022
- Нагадаємо, хакери з Anonymous оприлюднили документ міністерства оборони Росії, в якому йдеться про необхідність створення фейкових відео, на яких українські військові буцімто знущаються з російських полонених.
- Міжнародна хакерська група Anonymous заявила про успішне зламування серверів Центрального банку РФ. Дані готуються “злити” у вільний доступ.
- Група хакерів Anonymous зламала сайти французької мережі супермаркетів та гіпермаркетів Auchan, французької компанії, яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва, Leroy Merlin, французької компанії, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивних товарів, Decathlon.
- Також хакери Anonymous успішно розкрили базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.