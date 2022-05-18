17 травня хакери Anonymous повідомили, що їм вдалось "зламати" російський "Сбербанк". Раніше хакери оголосили кібервійну режиму Путіна.

Про це йдеться у відповідному дописі угруповання в Twitter.

“Anonymous зламали “Сбербанк”, найбільший банк РФ та Східної Європи”, – зазначаєтсья у повідомленні.

The #Anonymous collective hacked Sberbank, it is the largest bank in Russia and Eastern Europe. — Anonymous (@YourAnonOne) May 17, 2022

Раніше група Anonymous оголосила кібервійну “агресивному режиму” Путіна та пообіцяла у своєму зверненні “гнів хакерів зі всього світу”. Хакери заявили про безпрецедентні атаки на російську інфраструктуру.

Довідка. Anonymous – угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, здебільшого не знайомі між собою; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак.

На своєму сайті Anonymous описували себе як “інтернет-зібрання” (an internet gathering) з “дуже вільною та децентралізованою командною структурою, яка працює на основі ідей, а не директив”.