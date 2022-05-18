Про це йдеться у відповідному дописі угруповання в Twitter.
“Anonymous зламали “Сбербанк”, найбільший банк РФ та Східної Європи”, – зазначаєтсья у повідомленні.
The #Anonymous collective hacked Sberbank, it is the largest bank in Russia and Eastern Europe.
— Anonymous (@YourAnonOne) May 17, 2022
Раніше група Anonymous оголосила кібервійну “агресивному режиму” Путіна та пообіцяла у своєму зверненні “гнів хакерів зі всього світу”. Хакери заявили про безпрецедентні атаки на російську інфраструктуру.
Довідка. Anonymous – угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, здебільшого не знайомі між собою; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак.
На своєму сайті Anonymous описували себе як “інтернет-зібрання” (an internet gathering) з “дуже вільною та децентралізованою командною структурою, яка працює на основі ідей, а не директив”.
- Нагадаємо, вранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з’явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг Rutube. Відповідальність за це взяв на себе Anonymous.
- Раніше Anonymous здійснили кібернапад на інфраструктуру Федерального агентства повітряного транспорту РФ. З їхніх серверів видалили документи на близько 65 терабайтів даних.
- Хакери Anonymous успішно розкрили базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.
- Міжнародна хакерська група Anonymous заявила про успішне зламування серверів Центрального банку РФ. Дані готуються “злити” у вільний доступ.