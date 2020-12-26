Під час розкопок у місті Помпеї, знищеному під час виверження вулкана Везувій, археологи виявили стародавній трактир – термополій, в якому подавали гарячу їжу і напої.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Унікальність знахідки полягає в тому, що закусочна зберіглася майже в ідеальному стані. Зокрема, вдалося розкопати прилавок, розписаний кольоровими фресками. Ці малюнки пережили виверження вулкана, і на них досі можна розгледіти зображення рослин, тварин і птахів.

Вважається, що на малюнках зображена їжа, яка пропонувалася покупцям, в тому числі курка і качка.

У деяких ємностях археологи навіть виявили залишки їжі віком майже 2000 років. Зокрема, були виявлені сліди свинини, риби, равликів і яловичини, повідомляє агентство ВВС.

Там же були знайдені бронзова чаша для пиття, керамічні глечики, які використовувалися для приготування тушкованих страв і супів, винні фляги і амфори.

Прилавок, покритий вулканічним попелом, був частково розкопаний у 2019 році. Однак зараз вчені офіційно оголосили, що під час робіт було виявлено покритий фресками термополій, який дивовижним чином зберігся.

Варто відзначити, що термополії були зазвичай маленькими приміщеннями, які виходили на вулицю прилавком. Страви розігрівалися за допомогою декількох об’ємних сосудів із водою або великих чанів, вбудованих у прилавок (вміст яких підігрівався на вогні). Всередині знаходилася піч, на якій їжа варилася.

Відвідувачі часто їли стоячи, проте були виявлені і споруди з місцями для сидіння.

Термополії ще називають древнім фаст-фудом.

#Pompei, @dariofrance: «Scoperta straordinaria, riaffiora intatto il Termopolio della Regio V». Dai lapilli riemerge antica mensa con immagini tridimensionali di animali. Da Scavi nuovi importanti documenti per la ricerca. https://t.co/XDWXzH4B3I / #MiBACT #pompeii @pompeii_sites pic.twitter.com/GS1yazsDye — MiBACT (@_MiBACT) December 26, 2020

ДОВІДКА. Велике давньоримське місто Помпеї було поховане під багатометровим шаром попелу в результаті виверження Везувію в 79 року н.е. На той момент у ньому проживали близько 13 тисяч осіб.

Зараз – це музей під відкритим небом, на території якого постійно проходять розкопки. Він внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.