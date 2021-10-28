Дешевий загальнодоступний антидепресант флувоксамін може знизити ризик важкого перебігу хвороби COVID-19 майже на третину.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у престижному медичному журналі The Lancet.

Дослідження за участю близько 1500 пацієнтів у Бразилії показало, що у тих, хто приймав препарат флувоксамін, з меншою ймовірністю розвинуться важкі форми захворювання та необхідна буде госпіталізація.

Препарат є селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну, що найчастіше використовується для лікування обсесивно-компульсивного розладу і депресії. Але він може вплинути на запалення, сказала докторка Анджела Райєрсен, доцентка психіатрії Вашингтонського університету у Сент-Луїсі, яка працювала над дослідженням.

“Флувоксамін може знизити вироблення протизапальних молекул, які називаються цитокінами, вироблення яких може бути викликано інфекцією SARS-CoV-2”, – сказала Райєрсен, повідомляє телеканал CNN.

Препарат також знижує кількість тромбоцитів у крові, що може вплинути на процес згортання крові при коронавірусній інфекції.

Рейерсон та її колеги давали 741 добровольцю з COVID-19 100 мг флювоксаміну двічі на день протягом 10 днів, тоді як 756 добровольців отримували плацебо.

Серед пацієнтів, які отримували флувоксамін, 79 – або близько 11% – потребували лікування у відділенні невідкладної допомоги у порівнянні з майже 16% з тих, хто отримував плацебо. Абсолютний ризик знизився на 5%, а відносний ризик – на 32%.

Необхідні додаткові дослідження, щоб побачити, чи можна додати препарат до лікування пацієнтів із коронавірусом. Крім того, препарат є дешевим – 10-денний курс флувоксаміну коштує близько 4 доларів.

При цьому медики наголошують, що “не існує стандарту раннього лікування COVID-19” – все дуже індивідуально.

Крім того, мало що відомо про те, хто наражається на найбільший ризик захворювання, “оскільки є пацієнти з численними факторами ризику, але одужують швидше”.