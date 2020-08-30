Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з підрахунками берлінської влади, на акції в місті вийшли близько 38 тисяч протестувальників. В основному акції були мирними, але спостерігалися окремі осередки заворушень.

Так, вдень не менше 18 тисяч людей вийшли на марш проти карантинних обмежень. Учасники демонстрації збиралися провести марш протесту від бульвару Унтер-ден-Лінден і Бранденбурзьких воріт до Колони перемоги.

Вони скандували гасло “Спротив”, а в руках тримали плакати і транспаранти з написами (зокрема, “Зупиніть коронабезумство” та “Припиніть коронадиктатуру”), інформує DW.

Деякі протестувальники несли фотографії канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших відомих осіб, які були одягнені в тюремну робу з написом “винен”.

Фото: АР

На демонстрацію, серед інших, прийшли і представники праворадикальних рухів. Вони, зокрема, несли прапори із зображенням німецького імперського орла і були одягнені в футболки з символікою ультраправих.

У натовпі можна було помітити російські та американські прапори, а також гасла на підтримку президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Фото: АР

Проведення акції раніше заборонила поліція, проте суд у Берліні скасував цю заборону. Організатором демонстрації виступила ініціатива Querdenken 711 з Штутгарта, яка стверджує, що займається захистом основних свобод, повідомляє агентство ВВС. Члени цієї організації вважають, що карантинні правила порушують основні права і свободи, закріплені в конституції Німеччини. Учасниками Querdenken 711 є, в тому числі, прихильники теорій змови, ультраправі і особи, які заперечують існування коронавірусу.

На певному етапі поліція наказала протестувальникам розійтися через недотримання маскового режиму і соціальної дистанції. Це сталося після тривалих переговорів з організаторами акції протесту.

“На жаль, у нас немає іншого виходу: ми звернулися до організатора демонстрації і повідомили йому, що зібрання буде розпущено поліцією. Всі вжиті досі заходи не призвели до дотримання приписів”, – відзначили в пресслужбі поліції.

Згодом виникли сутички протестувальників із поліцією на бульварі Унтер-ден-Лінден – біля будівлі російського посольства.

Як розповів берлінський сенатор із внутрішніх справ Андреас Гайзель, там зібралися близько 3000 правих екстремістів і “рейхсбюргерів” (це учасники націоналістичного руху в Німеччині, котрі не визнають легітимності існування ФРН і називають себе громадянами німецького Рейху, що існував з 1871 року), інформує DW.

Під час сутичок демонстранти кидали каміння і пляшки в правоохоронців. У підсумку тільки під посольством РФ були затримані близько 200 осіб (із 300 затриманих за день), повідомляє Die Welt. Відомо, що під час зіткнень постраждали семеро поліцейських.

Увечері група демонстрантів намагалася прорватися до Рейхстагу, де знаходиться парламент Німеччини. Вони прорвали оточення перед будівлею Рейхстагу і забралися на його сходи, повідомляє агентство АР.

У саму будівлю протестувальники не проникли, оскільки поліцейські відтіснили їх. Демонстранти кидали в правоохоронців каміння та пляшки, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

У штурмі брали участь ультраправі, “рейхсбюргери” з відповідною символікою (зокрема, чорно-біло-червоними прапорами Німецької імперії) і молодіжне крило правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”.

Фото: dw.com

Фото: АР

Даний інцидент уже засудив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

“Кожен має право сперечатися про те, як боротися з коронавірусом і, звичайно ж, продемонструвати свою думку. Але ніхто не повинен слідувати за правими екстремістами, наражати на небезпеку співробітників поліції і піддавати багатьох ризику інфікування”, – наголосив він.

Маас також зазначив, що поява “прапорів Рейху” перед будівлею парламенту Німеччини “є ганебною”.

Фото: Die Welt

Фото: Reuters

Фото: АР

  • У суботу, 1 серпня, в Берліні (Німеччина) тисячі людей вийшли на акцію протесту проти обмежень, введених через пандемію коронавірусу COVID-19. Серед учасників акції були ультраправі і прихильники теорії змови, які не вірять в існування COVID-19. Але в основному на вулиці вийшли люди, незадоволені введеними обмеженнями. Поліція зафіксувала порушення коронавірусних обмежень на демонстрації: майже всі учасники були без захисних масок і не дотримувалися правил дистанціювання.