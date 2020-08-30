У суботу, 29 серпня, в Берліні (Німеччина) акції протесту проти обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу, переросли в зіткнення. Були затримані близько 300 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з підрахунками берлінської влади, на акції в місті вийшли близько 38 тисяч протестувальників. В основному акції були мирними, але спостерігалися окремі осередки заворушень.

Так, вдень не менше 18 тисяч людей вийшли на марш проти карантинних обмежень. Учасники демонстрації збиралися провести марш протесту від бульвару Унтер-ден-Лінден і Бранденбурзьких воріт до Колони перемоги.

Вони скандували гасло “Спротив”, а в руках тримали плакати і транспаранти з написами (зокрема, “Зупиніть коронабезумство” та “Припиніть коронадиктатуру”), інформує DW.

Деякі протестувальники несли фотографії канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших відомих осіб, які були одягнені в тюремну робу з написом “винен”.

На демонстрацію, серед інших, прийшли і представники праворадикальних рухів. Вони, зокрема, несли прапори із зображенням німецького імперського орла і були одягнені в футболки з символікою ультраправих.

У натовпі можна було помітити російські та американські прапори, а також гасла на підтримку президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Проведення акції раніше заборонила поліція, проте суд у Берліні скасував цю заборону. Організатором демонстрації виступила ініціатива Querdenken 711 з Штутгарта, яка стверджує, що займається захистом основних свобод, повідомляє агентство ВВС. Члени цієї організації вважають, що карантинні правила порушують основні права і свободи, закріплені в конституції Німеччини. Учасниками Querdenken 711 є, в тому числі, прихильники теорій змови, ультраправі і особи, які заперечують існування коронавірусу.

Der Moment, als die Polizei das Brandenburger Tor wieder geöffnet und den Pariser Platz den Demonstrierenden überlassen hat. „Nach vorne!!“, „Wir sind das Volk!“ – es ist laut und voll in Berlin. #be2908 #b2908 #Berlin2908 @WELT pic.twitter.com/3teg0H1cXz — Martin Heller (@Ma_Heller) August 29, 2020

На певному етапі поліція наказала протестувальникам розійтися через недотримання маскового режиму і соціальної дистанції. Це сталося після тривалих переговорів з організаторами акції протесту.

“На жаль, у нас немає іншого виходу: ми звернулися до організатора демонстрації і повідомили йому, що зібрання буде розпущено поліцією. Всі вжиті досі заходи не призвели до дотримання приписів”, – відзначили в пресслужбі поліції.

Згодом виникли сутички протестувальників із поліцією на бульварі Унтер-ден-Лінден – біля будівлі російського посольства.

Як розповів берлінський сенатор із внутрішніх справ Андреас Гайзель, там зібралися близько 3000 правих екстремістів і “рейхсбюргерів” (це учасники націоналістичного руху в Німеччині, котрі не визнають легітимності існування ФРН і називають себе громадянами німецького Рейху, що існував з 1871 року), інформує DW.

Під час сутичок демонстранти кидали каміння і пляшки в правоохоронців. У підсумку тільки під посольством РФ були затримані близько 200 осіб (із 300 затриманих за день), повідомляє Die Welt. Відомо, що під час зіткнень постраждали семеро поліцейських.

„Sturm auf den Reichstag“ – hunderte Corona-Leugner haben heute die Absperrungen vor dem Reichstagsgebäude überwunden. Zuvor demonstrierten in #Berlin Zehntausende, darunter viele Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. #b2908 pic.twitter.com/cgv8daydyI — democ. (@democ_de) August 29, 2020

Rechte Gruppen sind mittlerweile in der Überzahl vor der Botschaft. Die Stimmung ist nach wie vor aufgeladen. Vor 10 Minuten wurde diese Frau von Beamten in Gewahrsam genommen. #b2908 pic.twitter.com/T96I9JO2MJ — julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020

Ich brech zusammen. Autokrat #Putin wird verehrt, aber in Deutschland die Diktatur gewittert. In Russland wäre diese Demo nicht möglich gewesen. #b2808 #Berlin2908 pic.twitter.com/ETluOm8PdC — Jan-Henrik Wiebe (@jan_wiebe) August 29, 2020

Die Polizei geht konsequent gegen die Menschen auf der Straße vor. Diese leisten Widerstand. Mindestens 15 Personen wurden von Beamten bereits weggetragen und in Gewahrsam genommen. #b2908 pic.twitter.com/FmLwDOgEnM — julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020

Teilweise leisten die Menschen auf der Straße erheblichen Widerstand. Mittlerweile werden im Minutentakt Personen polizeilich abgeführt. #b2908 pic.twitter.com/sgtDcXt1md — julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020

Увечері група демонстрантів намагалася прорватися до Рейхстагу, де знаходиться парламент Німеччини. Вони прорвали оточення перед будівлею Рейхстагу і забралися на його сходи, повідомляє агентство АР.

У саму будівлю протестувальники не проникли, оскільки поліцейські відтіснили їх. Демонстранти кидали в правоохоронців каміння та пляшки, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

У штурмі брали участь ультраправі, “рейхсбюргери” з відповідною символікою (зокрема, чорно-біло-червоними прапорами Німецької імперії) і молодіжне крило правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”.

Vor dem Bundestag überrennen nun Corona-Demonstranten die polizeilichen Absperrungen und stürmen die Treppen hoch. Polizei machtlos. #b2908 #2908info pic.twitter.com/7q8wC79h8K — democ. (@democ_de) August 29, 2020

Der Reichstag ist das demokratische Symbol aller Deutschen. Weder kindisch-kreischende Chaoten noch Öko-Transparente von Greenpeace haben dort etwas zu suchen. #b2908 #Berlin2909 pic.twitter.com/54XlykqE8J — Stefan Müller (@smuellermdb) August 29, 2020

Unglaubliche Szenen vor dem Reichstag. Rechte sind bis vor das Eingangsportal vorgedrungen. pic.twitter.com/RktDLt0w88 — julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020

Даний інцидент уже засудив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

“Кожен має право сперечатися про те, як боротися з коронавірусом і, звичайно ж, продемонструвати свою думку. Але ніхто не повинен слідувати за правими екстремістами, наражати на небезпеку співробітників поліції і піддавати багатьох ризику інфікування”, – наголосив він.

Маас також зазначив, що поява “прапорів Рейху” перед будівлею парламенту Німеччини “є ганебною”.