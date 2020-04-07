Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Мариковський розповів, що "антиколомойський" закон можуть розглядати протягом року.

Про це Мариковський повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Новий успішний метод блокування роботи Ради – подача депутатом нескінченної кількості правок”, – пише він.

За словами депутата, наступним законопроектом після закону про ринок землі, який блокується правками, є законопроект про заборону повернення банків колишнім бенефіціарам.

Мариковський повідомляє, що робота парламенту може бути заблокована на 10,5 календарних місяці.

“З урахуванням канікул – це 1 рік, за який з бюджету буде витрачено близько 2 мільярдів гривень платників податків на утримання Верховної Ради”, – пояснив депутат.

До законопроекту про банківський закон внесли вже понад 16 тисяч правок.

Раніше Железняк повідомив, що кількість правок до законопроєкту перевершила всі попередні “рекорди” Ради, зокрема, кількість правок, поданих до проєкту Конституції України (5,7 тисячі), проєкту Виборчого кодексу (4,4 тисячі) і законопроєкту про ринок землі ( 4018 поправок).