Сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому "антиколомойський закон", який є умовою співпраці України і Міжнародного валютного фонду. Документ підтримали далеко не всі фракції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, за проєкт закону № 2571-д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності” проголосували 270 народних депутатів.

Серед них – лише 200 від “Слуги народу” (фракція включає 248 “слуг”).

“Проти”, зокрема, висловилися 5 депутатів-“слуг”: Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Воронько, Олександр Дубінський, Ігор Фріс. Зазначених народних обранців у ЗМІ неодноразово відносили до “групи Коломойського”.

Утрималися 15 нардепів від “Слуги народу”, ще 11 не голосували.

Практично в повному складі проголосували депутати від “Європейської Солідарності” (23 голоси “за”).

Також підтримали законопроєкт 3 нардепа від групи “За майбутнє” (Лариса Білозір, Геннадій Вацак, Микола Кучер). Інші або висловилися проти, або утрималися і не голосували.

За документ проголосували 18 нардепів від “Голосу” (всі, присутні на засіданні) і 16 – від групи “Довіра”. Також за проєкт закону віддали голоси 10 позафракційних депутатів.

Водночас “Опозиційна платформа – За життя” і ВО “Батьківщина” не дали жодного голосу за документ.

Законопроєкт забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

Документ, зокрема, стосується “ПриватБанку”, який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському. Банк був націоналізований, але Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за нього.