Верховна Рада України розблокувала підписання змін до регламенту ВР, які повинні прискорити ухвалення "антиколомойського" проєкту закону (про неповернення націоналізованих банків їхнім ексвласникам).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, нардепи не підтримали жоден із чотирьох проєктів постанов, які скасовували рішення Ради про внесення змін до регламенту.

Проєкти постанов подали: нардепи Тарас Батенко, Ірина Констанкевич з групи “За майбутнє” (№ 1043-П, набрав 56 голосів “за”), Олександр Дубінський від “Слуги народу” (1043-П1, набрав 61 голос “за”), позафракційний Антон Поляков (1043-П2, набрав 48 голосів “за”) і Ольга Василевська-Смаглюк від “Слуги народу” (1043-П3, набрав 53 голоси “за”).

Як відомо, до законопроєкту про неповернення “ПриватБанку” його колишнім власникам внесено понад 16 тисяч поправок. Їхній розгляд міг заблокувати прийняття документа і роботу Парламенту на місяці.

Законом про внесення змін до регламенту Ради передбачена особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні, якщо подано щонайменше в п’ять разів більше поправок, ніж статей або пунктів у початковій редакції проєкту законодавчого акта (але не менше 500 поправок).

Щоб запустити особливу процедуру, необхідно, щоб 150 нардепів підписали відповідну пропозицію, після чого за неї має проголосувати Верховна Рада.

Надалі процедура буде такою:

1) Після прийняття Парламентом рішення про застосування особливої процедури у фракцій і груп буде два дні, щоб визначити не більше ніж 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і скерувати на адресу комітету.

2) Кожен позафракційний нардеп, пропозиції та поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити одну невраховану поправку, на якій він наполягає, і скерувати головному комітету.

3) Головний комітет у дводенний термін узагальнить ці пропозиції та поправки, а також підготує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.