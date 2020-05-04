У комітеті з питань фінансів і митної політики повідомили, що тільки один депутат наполягає на розгляді своїх поправок.

Про це повідомив Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

Железняк написав, що серед авторів понад 16 тисяч поправок до банківського законопроекту, наполягає на розгляді своїх правок тільки один депутат.

“Отже, банківський закон і скороченою процедурою: з авторів всіх 16586 правок у визначений строк подали позицію по наполяганню на своїх поправках лише один народний депутат. Пані Гриб стосовно своєї однієї правки. Всі інші забули або не наполягали”, – написав Железняк.

Він додав, що фінальна таблиця вийде в 72 рази менше оригіналу і включатиме приблизно 230 поправок.