Про це йдеться в постанові суду від 11 лютого.

“Зобов’язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення”, – йдеться в документі.

Згідно з рішенням, 23 січня в НАБУ подали заяву про можливе правопорушення групи осіб на чолі з колишнім заступником міністра економічного розвитку, а нині главою митниці України.

Зазначалося, що група осіб нібито систематично отримувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на український ринок на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників. В результаті, як стверджує неназваний заявник, держава зазнала збитків на суму понад 40 млн гривень ($1,43 млн).

Постанова набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Нефьодов на своїй сторінці в Facebook заявив, що це “стандартний кейс чорного піару”.

“Зате мене під будинком чекають камери (навіть зараз, о пів на одинадцяту) одних львівських е-е-е бізнесменів. А холдинг Медведчука розганяє історії, як хтось через суд змусив НАБУ відкрити на мене справу за якусь маячню – стандартний кейс чорного піару, коли пишеться фейкова заява, правоохоронці її звичайно виключають, а через суд вноситься кейс в ЄРДР … (орфографія і пунктуація автора збережені, – ред.)”, – написав Нефьодов.