Американське видання The Washington Post зазначає, що Джо Байден як новий президент США може допомогти Володимиру Зеленському вирішити проблеми з Конституційним Судом України.

Це редакційна стаття видання The Washington Post.

Автори статті зазначають, що швидке привітання Зеленським новообраного президента Байдена було правильним рішенням для України, адже свого часу Дональд Трамп тиснув на Зеленського. Трамп вимагав від президента України розпочати розслідування проти свого опонента Байдена, а через це затримував надання військової допомоги Україні.

The Washington Post називає Байдена одним з кращих американських друзів України, бо він п’ять разів відвідував країну і рішуче підтримував її боротьбу з російською агресією і внутрішньої корупцією.

Видання вважає, що Зеленському підтримка зі сторони Байдена “потрібна як ніколи”, адже нещодавно Конституційний Суд України виніс кілька постанов, що стримують ключові реформи, включаючи реєстр активів для уряду. Крім того, кілька суддів перебували під слідством антикорупційних органів. На думку українських експертів, вони також діяли під впливом українських олігархів, які прагнуть зберегти старі корупційні схеми.

Автори статті вказують на численні помилки Зеленського, а саме: тиск на голову Національного банку України, аби той пішов у відставку.

“Потім Зеленський заразився COVID-19 і був госпіталізований. Тим часом Міжнародний валютний фонд і Європейський союз погрожують припинити надання необхідної допомоги Україні”, – йдеться у статті.

Тому українському лідеру може знадобитися певна допомога, а новий президент США “Джо Байден вже знає, як її надати”.

Байден допомагав попередньому українському уряду в боротьбі з корупцією. Байден також підтримав надання військової допомоги Україні.

І ось тепер після інавгурації адміністрація Байдена могла б дещо зробити, щоб зміцнити позиції Зеленського. Один з кроків – підготувати санкції проти деяких суддів Конституційного Суду. Закон Магнітського передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів в таких випадках. Департамент юстиції США може також відкрити кримінальні справи про корупцію відносно ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.

Автори статті зазначають, що для Байдена буде дуже важливо реанімувати політичний союз між Вашингтоном і Києвом, який свого часу був майже зруйнований Трампом.

Хоча Трамп був змушений відновити надання військової допомоги Україні, він продовжував просувати російський фейк про те, що саме Україна, а не режим Володимира Путіна втручалася у вибори в США в 2016 році.