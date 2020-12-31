Антикорупційні органи в Україні повинні бути незалежними, а не підкорятися побажанням нинішньої влади. Саме це є головною умовою їх ефективної роботи.

Про це заявив в інтерв’ю “5 каналу” п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

Політик зазначив, що спроби нинішньої влади підім’яти під себе правоохоронні органи руйнують довіру міжнародних партнерів України.

“Я пишаюся тим, що моя команда за часів моєї каденції створила нову антикорупційну інфраструктуру. Хочу подякувати тодішньому віце-президенту США Байдену і всій команді за те, що ми робили разом. Команда з МВФ, команда з Європейського Союзу, команда США. І моя команда, яка власне кажучи розробила, прийняла зазначені законопроєкти. В чому цінність цих законопроєктів і цієї антикорупційної інфраструктури? Вона має бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП має бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів”, – наголосив Порошенко, якого цитує пресслужба “ЄС”.

Він уточнив, що наполягає на ухваленні у Верховній Раді свого законопроєкту про принципи формування складу суддів Конституційного суду (через Раду доброчесності та раду міжнародних експертів).

“На сьогодні ми маємо прибрати марево Зеленського про те, що він хоче сформувати нову судову гілку влади, Конституційний суд і інші зі “стовідсотково своїх людей”. І в такий спосіб позбавити судову гілку влади – принаймні щодо Верховного суду і Антикорупційного суду – незалежності”, – вважає Порошенко.

Політик також прокоментував гучне кримінальне провадження, фігурантом якого є заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Порошенко висловив впевненість, що “потрібно припинити атаку”, яку здійснує Банкова на Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

“Зокрема, події останніх днів, по справі Микитася, де проходить ціла низка високопосадовців включно із заступником голови Офісу Президента Татаровим. Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він (Володимир Зеленський, – ред.) навпаки бере його під свій захист”, – зазначив Порошенко.

“Що це означає на практиці? Як це оцінює світ, як це оцінює український народ? Замість того, щоб їх примусити скласти мандат, забезпечити чесне і прозоре розслідування, Зеленський їх прикриває. Дії Татарова, дії всіх високопосадовців, які проходять по цій справі, депутатів – їх уже багато від фракції “Слуга народу”. Хабарі, які вимірюються мільйонами”, – додав Порошенко.

У зв’язку з цим політик нагадав, що завойовувати довіру з боку міжнародних партнерів України дуже важко.

“А це для нас абсолютно необхідний фактор. Тому що ми можемо співпрацювати лише тоді, коли є довіра”, – підсумував він.