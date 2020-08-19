Про це поінформували в пресслужбі суду.

Відзначається, що справу закрили “через закінчення строків давності”.

“18 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури України та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності”, – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження надійшло на розгляд ВАКС 25 вересня 2019 року. В обвинувальному акті стверджувалося, що Омелян подав декларації за 2015 і 2016 роки “із зазначенням недостовірної інформації” на суму понад 3 млн і понад 8 млн гривень відповідно.

На думку слідства, працюючи на державний службі, Омелян не міг законно накопичити достатньо грошей, щоб в 2015 році купити новий автомобіль преміум класу за 1,4 млн гривень і зберігати 90 тис. доларів США та 25 тис. євро готівкою.

Також слідство стверджувало, що міністр зареєстрував автомобіль на рідного брата для того, щоб не вказувати його в декларації. Слідчі наполягали, що, подаючи декларації за 2015-2016 роки, Омелян не задекларував право користування зазначеним автомобілем, витрати на його придбання, витрати на оренду будинку в передмісті Києва і право користування будинком і земельною ділянкою.

Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим – 30 березня 2020 року.

“Після спливу вказаних строків обвинуваченому двічі роз’яснювалось право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте останній обидва рази наполягав на продовженні судового розгляду, і лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням”, – уточнили в суді.

За час розгляду цього провадження суд призначив 25 судових засідань. Було проведено дослідження документів і висновків експертиз, що сукупно налічували 29 томів, були оглянуті за участю фахівця речові докази, допитані 18 свідків і 2 експерта.

ОНОВЛЕНО:

Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook прокоментував повідомлення суду. Він нагадав, що дану справу було відкрито ще в 2017 році, “з надзвичайно потужним розголосом”.

Омелян наголосив, що справа має “виключно політичний характер”.

“Її строки спливли ще у березні 2020 року, і, за моїм бажанням, її продовжували розглядати в суді. Я вважаю, що ця справа має виключно політичний характер, і її метою була дискредитація мене, як міністра, щоб зупинити захід лоукостів, реформи на “Укрзалізниці” і в “Укравтодорі”, – написав колишній міністр.

Він також пояснив, чому погодився на закриття справи про декларування.

“Позаяк НАБУ було порушено проти мене іншу, другу, справу за “незаконне, здійснене зі злим умислом зниження на 20 % портових тарифів і зборів для морської галузі з 2018 року” і відкрито доступ до матеріалів цієї справи 14 серпня з метою подальшої передачі її в суд, я не матиму фінансової змоги оплачувати послуги адвокатів одночасно у двох судових процесах. Оскільки слухання у першій справі, згідно з наявною практикою, тривало би ще мінімум півроку – вчора, під час судового засідання, я звернувся з проханням до суду закрити першу справу у зв’язку з завершенням її термінів, не визнаючи власної вини”, – зазначив Омелян.

“Наголошую, що і перша, і друга справа не містять корупційних дій, у них немає моєї особистої вигоди. Є лише політика, на жаль”, – додав він.