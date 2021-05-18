20 травня на PR-марафоні, організованому бізнес/медіа Ekonomika+ та онлайн-медіа MMR, зберуться 20 топових PR-фахівців, аби обмінятися досвідом антикризових комунікацій та побудови успішної репутації у нових реаліях, а також разом із учасниками сформувати нову матрицю корпоративного PR.

Захід відбудеться у гібридному форматі: офлайн (за умови послаблення карантинних обмежень) та онлайн.

Дізнатися більше: https://prmrfn.mmr.ua/

Серед спікерів: Head of PR Communications & Employer Branding FAVBET Ксенія Тюрикова, директорка з корпоративних зв’язків “Київстар” Анна Захараш, директорка з комунікацій телеканалу “Україна” Марія Пінчук, директорка департаменту з корпоративних комунікацій “Медіа Група Україна” Олена Шрамко, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel Оксана Коваль, старша менеджерка із корпоративних відносин Carlsberg Ukraine Олена Бабикіна, керівниця PR-напрямку EVA Олександра Гнатик, директорка з комунікацій холдингу UFuture Олександра Погоріла та ще понад 10 експертів.

Ви дізнаєтеся:

Про антикризові комунікації в Entertainment Tech — бізнесі, що трансформується — від Head of PR Communications & Employer Branding FAVBET Ксенії Тюрикової.

Як розпізнати кризу та запобігти репутаційним втратам — від директорки з комунікацій АЗС WOG Олени Осипчук.

Про український бізнес на міжнародній арені та силу репутації онлайн — від виконавчої директорки Європейської Бізнес Асоціації Анни Дерев’янко.

Як сформувати та використовувати особистий бренд топменеджера — від керівниці PR-напряму EVA Олександри Гнатик.

Як за рік пережити авіакатастрофу та пандемію і залишитися оптимістом — президента авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” Євгена Дихне.

Також під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій. Вони обговорять:

КСВ як основу корпоративних комунікацій.

Вплив репутації та активної публічної позиції топменеджера на бізнес.

PR-інструменти, які вирішують пул актуальних проблем (проводиться спільно з Комітетом з маркетингу та комунікацій ЕВА).

Наприкінці марафону відбудеться церемонія нагородження найкращих комунікаційних проєктів 2020 року і переможців рейтингу “ТОП-25 PR-ників”.

Реєструйтеся на Антикризовий PR-марафон, аби задіяти актуальні канали комунікації та побудувати довгострокові відносини зі споживачами, партнерами та командою: https://prmrfn.mmr.ua/

Організатори:

Ekonomika + — бізнес/медіа бюро, в яке входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR і маркетингу MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших”.

Компанія щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких:

Get Business Festival: великий фестиваль для малого і середнього бізнесу;

PR-марафон: огляд трендів PR-галузі;

Zavtra: конференція унікальних тинейджерів;

HR-марафон: обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних компетенцій;

She Congress: досвід ділових жінок;

Business Wisdom Summit: стратегії і досвід змін від лідерів великого бізнесу.

Marketing Media Review — це тенденції і новини ринку реклами, маркетингу та медіа, статті про вдалі і невдалі рекламні проєкти, інтерв’ю з успішними особистостями з маркетингу та PR.

Генеральний партнер Антикризового PR-марафону — FAVBET.