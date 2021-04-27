Про це повідомляє російське видання “Медуза”.
Штраф наклали після скарги російської компанії “Лабораторія Касперського”. Розробник програмного забезпечення заявив, що Apple необґрунтовано урізала функціональність його нової версії додатку для батьківського контролю “Kaspersky Safe Kids” (KSK). При цьому Apple вивела на ринок власний додаток з аналогічними функціями “Screen Time”.
Видання зазначає, що розгляд почався в серпні 2019 року, а завершилося в серпні 2020 року. Також ФАС зобовʼязала Apple не надавати переваг власним додаткам у порівнянні з додатками сторонніх розробників і забезпечити для розробників додатків “батьківського контролю” можливість поширення додатків в App Store без втрати важливого функціоналу.
Цей припис оскаржений в суді і до завершення розглядів його дію призупинено.
- У листопаді 2019 року нижня палата російського парламенту прийняла закон, що вимагає установки затверджених урядом програм на електронних пристроях, що продаються в країні. Введення правил раніше відкладалося, але тепер Apple готується дотримуватися закону і до його набуття чинності у квітні.