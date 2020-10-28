Антимонопольний комітет Італії почав розслідування проти американської корпорації Google. Італійська сторона звинувачує компанію у зловживанні монопольним становищем на ринку інтернет-реклами.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, регулятор підозрює, що на ринку інтернет-реклами Google використовував величезну кількість даних користувачів, зібраних через його власні додатки, і таким чином заважав конкурувати між собою іншим операторам.

Також повідомляється, що у вівторок в деяких офісах Google були проведені обшуки.

Розслідування почалося після скарги, яку подала італійська група цифрової реклами IAB в минулому році, і має бути завершено до листопада 2021 року.