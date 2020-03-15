Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України починає розслідування відносно авіакомпанії МАУ через повідомлення про підвищення цін на квитки за добу до закриття українських кордонів.

Про розслідування повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький на своїй сторінці Facebook.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Міжнародні авіалінії України значно підняла ціни на квитки на останні перед закриттям українського кордону авіарейси.

Він зазначив, що в зв’язку з закриттям українських кордонів через пандемію коронавірусу в Антимонопольний комітет надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник – Міжнародні авіалінії України – різко підвищив ціни на квитки на останні дні перед зупиненням авіасполучення.

“Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу Лондон-Київ на 15 березня коштує 24 тис. грн ($ 918), при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис. ($382)”, – написав Хмельницький.

Він додав, що АМКУ вивчить ці факти і, в разі встановлення порушень покарає компанії (Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% річного доходу компанії).

Також Хмельницький закликав людей, які стали свідками таких підвищень цін, звертатися в Київське обласне територіальне відділення АМКУ на електронну пошту [email protected] або по телефону: (044) 248-08-92. Антимонопольникам слід надати інформацію про квитки, чеки оплати та інші документи по перельотам.

У той же час у пресслужбі МАУ заявили, що зростання цін на квитки з Європи в Україну на рейси 15-16 березня пов’язано зі збільшенням запитів і панікою.

“Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років назад і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ відзначає, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка”, – запевняють в компанії.

Там стверджують, що ціни формує спеціальна система, яка автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті відповідно до низки показників: інтенсивності продажів, попиту тощо.

“Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним коригуванням вартості”, – йдеться в повідомленні.