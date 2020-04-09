Австралійські вчені з університету Монаша і Королівського госпіталю в Мельбурні виявили, що антипаразитарний препарат івермектин протягом 48 годин може пригнічувати присутність COVID-19 в клітинах організму.

Про це повідомляється на сайті наукового журналу Antiviral Research.

Основні висновки дослідження:

Івермектин є інгібітором збудника вірусу COVID-19 (SARS-CoV-2) in vitro (у пробірці).

Одноразовий прийом препарату може викликати зменшення вірусу в культурі клітин в 5000 разів за 48 годин.

Івермектин схвалений FDA (Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) для лікування паразитарних інфекцій і, отже, може використовуватися повторно.

Івермектин широко доступний завдяки включенню його в перелік основних лікарських засобів ВООЗ.

Збудник поточної пандемії COVID-19, SARS-CoV-2, являє собою одноланцюговий РНК-вірус.

У звіті дослідження говориться, що антипаразитарний препарат івермектин, раніше показав, що має противірусну активність широкого спектра дії in vitro, є інгібітором збудника вірусу SARS-CoV-2 – COVID-19. Препарат знижує вірусне РНК в 5000 разів через 48 годин після прийому. Тому івермектин вимагає подальшого вивчення можливих вигод для людей.

Івермектин є інгібітором інтегрази (ферменту) та імпортину (ядерного білка), тобто він не дає вірусній РНК потрапити в клітину і вбудуватися в її ДНК.

“Щоб перевірити антивірусну активність івермектину щодо SARS-CoV-2, ми інфікували клітини изолятом SARS-CoV-2 Australia / VIC01 / 2020 протягом 2 годин з наступним додаванням 5 мкМ івермектину. Супернатант і клітинний осад аналізували за допомогою RT-PCR для реплікації РНК SARS-CoV-2. Через 24 години в супернатанті (що вказує на вивільнення віріонів) зразків, оброблених івермектином, спостерігалося зниження вірусної РНК на 93 %. За 48 годин івермектин знижував кількість нуклеїнової кислоти вірусу на 99,8 %. Але при цьому ніякого подальшого зниження вірусної РНК через 72 години не спостерігалося”, – йдеться в дослідженні.