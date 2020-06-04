За минулу добу в Україні зафіксовано 588 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, що є антирекордом. Якщо ситуація погіршуватиметься, Міністерство охорони здоров'я рекомендує посилити карантинні заходи.

Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

“У нас сьогодні, з одного боку, є рекорд за кількістю людей, які одужали, – 602 людини. З іншого боку – антирекорд за кількістю хворих за весь час пандемії – 588 підтверджених випадків”, – зазначив він.

Степанов уточнив, що при введенні адаптивного карантину з 22 травня “було розуміння”, що існує ризик зростання нових випадків захворювання. При цьому він наголосив, що українцям було рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів.

“Це користування засобами індивідуального захисту (масками, респіраторами), антисептиками, дотримання соціальної дистанції, тощо. Всі ці заходи розроблені провідними фахівцями нашої країни. Щоб знизити ризик інфікування – потрібно їх дотримуватися. В іншому випадку ми можемо спостерігати збільшення кількості хворих. Як наслідок – МОЗ рекомендуватиме введення додаткових заходів”, – наголосив Степанов.

Збільшення добового зростання хворих в Україні міністр пов’язує з тим, що громадяни нехтують протиепідемічними рекомендаціями МОЗ на тлі пом’якшення карантину.

“Дійсно, зі зняттям певних карантинних обмежень (пов’язано збільшення числа інфікованих, – ред.) з одного боку, але з іншого боку ми наголошуємо, що потрібно дотримуватися рекомендацій МОЗ. В іншому випадку у нас збільшується ризик захворювання. Ми два дні спостерігаємо – вчора було 483 людини хворих, сьогодні антирекорд. Тому для нас дуже важливо саме дотримання рекомендацій МОЗ, щоб нам не потрібно було посилювати карантин”, – повідомив Степанов.

(На відео – з 5:45 та 13:00)