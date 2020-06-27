За минулу добу у Києві виявили 142 нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Ситуація із захворюванням на коронавірус в столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини”, – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

72 жінки віком від 19 до 75 рокiв;

60 чоловіків віком від 21 до 94 рокiв;

6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків- від 2 до 15 років.

Серед захворілих четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Деснянському – 20, а також в Печерському і Дарницькому районах – по 19 випадків.