Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Ситуація із захворюванням на коронавірус в столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини”, – йдеться в повідомленні.
На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 72 жінки віком від 19 до 75 рокiв;
- 60 чоловіків віком від 21 до 94 рокiв;
- 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків- від 2 до 15 років.
Серед захворілих четверо медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Зазначається, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Деснянському – 20, а також в Печерському і Дарницькому районах – по 19 випадків.
- В Україні станом на 27 червня підтверджено 42 065 випадків COVID-19, за добу виявили 948 нових випадків.