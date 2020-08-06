В Україні вже більше тижня практично щодня фіксується понад тисячу нових випадків коронавірусу COVID-19. При цьому медики збільшують і кількість тестувань.

Про це повідомляють #Букви.

Про те, що кількість випадків COVID-19 перевищила тисячу, в Міністерстві охорони здоров’я України повідомили в статистиці станом на 29 липня (мова йшла про 1022 випадки). Станом на 30 липня було вже 1197 випадків, 31 липня – 1090 підтверджених випадків зараження.

Тенденція продовжилася і з початком серпня (станом на 1 серпня повідомлялося про 1172 нові випадки COVID-19, наступного дня – про 1112 випадків). І лише 3 серпня в МОЗ відзвітували про 990 нових хворих.

Останні два дні, 5 і 6 серпня, в Україні фіксується антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Так, 5 серпня в МОЗ повідомили, що за минулу добу підтверджено 1271 випадок зараження COVID-19.

Станом на 6 серпня повідомляється про 1318 нових хворих.

Варто відзначити, що спостерігається і збільшення кількості тестувань.

Так, згідно з даними, озвученими сьогодні міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, за минулу добу було проведено 37 тисяч 489 тестування: з них 17 тисяч 976 досліджень зразків методом ПЛР і 19 тисяч 513 тисяч методом ІФА (на антитіла до коронавірусу).

Днем раніше, 5 серпня, в МОЗ відзвітували про 35 тисяч 902 тестування за добу: з них 17 тисяч 519 – методом ПЛР і 18 тис. 383 – методом ІФА.

Відтак, за добу кількість тестувань збільшилася більш ніж на 1,5 тисячі (особливо ІФА-тестів).

4 серпня в МОЗ повідомили про 29 тисяч 542 проведені тести: з них 14 тис. 140 методом ПЛР та 15 тис. 402 ІФА-тестувань. Відтак, станом на 5 серпня (за добу) кількість тестувань зросла більш ніж на 6 тисяч.

Станом на 3 серпня повідомлялося лише про 11 тисяч 714 тестів: з них 8 тис. 523 – методом ПЛР (тоді ж було підтверджено 990 випадків коронавірусу).

2 серпня в українському МОЗ відзвітували про 16 тис. 737 тестувань (12 тис. 403 – методом ПЛР). У той же станом на 1 серпня повідомлялося про 34 тис. 227 тестувань (16 тис. 860 – методом ПЛР).

31 липня в МОЗ оприлюднили дані про 33 тис. 384 тестування (з них 15 тис. 427 – методом ПЛР).

Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров’я раніше заявляли, що високий рівень захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні не пов’язаний зі збільшенням кількості ПЛР-тестувань. “Ми пов’язуємо це, в тому числі, з тим, що всі ми переплутали пом’якшення карантинних заходів з повним скасуванням всіх обмежень”, – наголошував очільник МОЗ Максим Степанов.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, в Україні виявлено 32 тисячі 465 активних хворих COVID-19 (станом на 6 серпня).

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській (295,5), Закарпатській (241) та Івано-Франківській (235,6) областях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 5280 осіб, з них 158 осіб підключені до апарату ШВЛ.

Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксований у Кіровоградській (5,1 %), Черкаській (3,9 %) і Закарпатській (3,8 %) областях.

C початку спалаху в Україні було проведено 1 млн 116 тис. 641 ПЛР-дослідження.