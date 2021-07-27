Антитіла після вакцинації препаратом Sinovac Biotech знижуються нижче ключового порога приблизно через шість місяців після другої дози для більшості реципієнтів, хоча третя вакцина може мати сильний підсилюючий ефект.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Китайські експерти повідомили про результати дослідження зразків крові здорових дорослих у віці від 18 до 59 років в статті, яка поки не зазнала експертної оцінки.

У документі говориться, що серед учасників, які отримали дві дози з різницею в два або чотири тижні, тільки 16,9% і 35,2% відповідно через шість місяців після другої ін’єкції все ще мали нейтралізуючі антитіла вище того, що дослідники вважають визначальним пороговим рівнем.

Ці свідчення були засновані на даних двох груп, в кожній з яких брало участь більше 50 осіб.

Дослідження також показало, що коли учасники в деяких групах отримували третю дозу, приблизно через шість місяців після другої, рівні нейтралізуючих антитіл ще через 28 днів збільшувалися приблизно в 3-5 разів у порівнянні з рівнями, що спостерігалися через чотири тижні після другої дози.

Індонезія і Таїланд вже домовилися зробити третє щеплення препаратом Moderna або Pfizer деяким людям, повністю вакцинованим вакциною Sinovac, на тлі побоювань з приводу її ефективності проти більш агресивного штаму коронавірусу Delta.

Водночас, Туреччина почала пропонувати третю дозу Sinovac або Pfizer деяким людям, яким зробили щеплення препаратом Sinovac.