Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Китайські експерти повідомили про результати дослідження зразків крові здорових дорослих у віці від 18 до 59 років в статті, яка поки не зазнала експертної оцінки.
У документі говориться, що серед учасників, які отримали дві дози з різницею в два або чотири тижні, тільки 16,9% і 35,2% відповідно через шість місяців після другої ін’єкції все ще мали нейтралізуючі антитіла вище того, що дослідники вважають визначальним пороговим рівнем.
Ці свідчення були засновані на даних двох груп, в кожній з яких брало участь більше 50 осіб.
Дослідження також показало, що коли учасники в деяких групах отримували третю дозу, приблизно через шість місяців після другої, рівні нейтралізуючих антитіл ще через 28 днів збільшувалися приблизно в 3-5 разів у порівнянні з рівнями, що спостерігалися через чотири тижні після другої дози.
Індонезія і Таїланд вже домовилися зробити третє щеплення препаратом Moderna або Pfizer деяким людям, повністю вакцинованим вакциною Sinovac, на тлі побоювань з приводу її ефективності проти більш агресивного штаму коронавірусу Delta.
Водночас, Туреччина почала пропонувати третю дозу Sinovac або Pfizer деяким людям, яким зробили щеплення препаратом Sinovac.
- Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.