Антивакцинатор Остап Стахів, якому сьогодні суд Галицького районного суду Львова обирає запобіжний захід, молився під час слухання.

Про це повідомляє “Еспресо.Захід”.

Остап Стахів від самого початку стверджував, що коронавірусу не існує, закликав людей не носити маски та стверджував, що карантин порушує їх конституційні права.

Він також створив організацію “Права людини” та оголосив себе мером Львова. Крім того, Стахів пропагує антивакцинаторські ідеї, COVID-дисидентство та різноманітні теорії змов. Нині у цієї організації є осередки в різних містах України.

16 листопада у пресслужбі СБУ заявили, що заблокували антиукраїнську мережу, яка під кураторством РФ розробляла плани захоплення влади. Разом з тим, вони вручили підозру Остапу Стахову та ще одному громадянину Росії.

Підозру вручили за статтею 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Згідно з цією статтею, Стахіву та його поплічнику загрожує ув’язнення, терміном від п’яти до десяти років з можливою конфіскацією майна.

16 листопада в його домі відбулися обшуки із вилученням усієї техніки. 17 листопада у Львові мало відбутися засідання суду, на якому активісту обрали б запобіжний захід, однак, він не прийшов. Адвокати стверджували, що чоловік знаходиться у лікарні.

Згодом суд дав дозвіл на затримання Стахіва та привід для обрання запобіжного заходу 18 листопада.

Наразі Стахіва доставили до зали суду. Справу розглядає суддя Олег Юрків.

Антивакцинатор заявив, що вчора невідомі викрали його з лікарні й відвезли у слідче відділення. За його словами, він себе зле почуває, а у Львові “не лікувався, бо не довіряє лікарям, тому що нібито вони перешіптуються з представниками СБУ”.

Примітно, що під час слухання Стахів молився.

Крім того, Стахів розповів про свої зв’язки із племінником 35-го Президента США Джона Кеннеді Робертом Кеннеді.

“Мій батько живе в США. Рідна сестра, хресний батько, двоюрідні сестри. Ну і так далі. Вся родина майже в США. Я маю зв’язки з племінником Кеннеді, Робертом Кеннеді. Це президент Америки. Його батько був прокурором Америки, він є голова Медичної асоціації по дітях в Америці. Контактую постійно”, – сказав він.

Водночас за словами Стахіва, зв’язків із Росією у нього немає.

(На відео з 1:02:00)