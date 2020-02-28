Люди, що виступають проти вакцинації, жахаються, що уряди змусять всіх вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це повідомляється в матеріалі ресурсу Vice.

“Для більшості людей новина про те, що була розроблена вакцина проти цієї хвороби, принесе полегшення, але для антівакцинаторів вона пов’язує всепоглинаючий страх і недовіру до вакцин і впевненість в тому, що коли-небудь уряд знайде зручне виправдання для забезпечення оруеллівських ступенів контролю”, – йдеться в матеріалі.

Зокрема, деякі користувачі соціальних мереж вважають, що шляхом розробки вакцини проти коронавірусу світові уряди “знайдуть привід для того, щоб зробити вакцинацію людей обов’язкової”.

В той же час деякі навіть закликають чинити опір.

“Не робіть помилки, мета коронавируса – допомогти ввести мандати на вакцини”, – пише на своїй сторінці в Facebook Лари Кук.

Також користувачі поширюють чутки про те, що уряди введуть “примусову вакцинацію“.

Стверджується, що зростаюча глобальна паніка з приводу вакцини проти коронавірусу сприяє “просуванню“ фальшивих ліків. Однак, противники вакцинації в Сполучених Штатах при цьому сподіваються, що їм вдасться заручитися підтримкою на законодавчому рівні.