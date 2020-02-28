Про це повідомляється в матеріалі ресурсу Vice.
“Для більшості людей новина про те, що була розроблена вакцина проти цієї хвороби, принесе полегшення, але для антівакцинаторів вона пов’язує всепоглинаючий страх і недовіру до вакцин і впевненість в тому, що коли-небудь уряд знайде зручне виправдання для забезпечення оруеллівських ступенів контролю”, – йдеться в матеріалі.
Зокрема, деякі користувачі соціальних мереж вважають, що шляхом розробки вакцини проти коронавірусу світові уряди “знайдуть привід для того, щоб зробити вакцинацію людей обов’язкової”.
В той же час деякі навіть закликають чинити опір.
“Не робіть помилки, мета коронавируса – допомогти ввести мандати на вакцини”, – пише на своїй сторінці в Facebook Лари Кук.
Також користувачі поширюють чутки про те, що уряди введуть “примусову вакцинацію“.
Стверджується, що зростаюча глобальна паніка з приводу вакцини проти коронавірусу сприяє “просуванню“ фальшивих ліків. Однак, противники вакцинації в Сполучених Штатах при цьому сподіваються, що їм вдасться заручитися підтримкою на законодавчому рівні.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.