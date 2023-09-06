Найважче, що може бути на війні — втрата наших побратимів. Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку, загинув наш Брат і справжній Воїн — Антон Колісник-Кравченко, «Кай».



Він приєднався до підрозділу ще у серпні 2022-го року, задовго навіть до того, як сформувався Полк. Кай одразу проявив себе як хоробрий, потужний Воїн, з великою жагою до навчання та роботи. Тоді підрозділ готувався до однієї серйозної операції, і Кай, при тому, що тільки прийшов і не планувався залучатись, дуже прагнув взяти участь, аби бути з побратимами.

Він ніколи не здавав назад, а навпаки рвався у бій. За весь цей час він встиг взяти участь в усіх, без виключення, операціях, до яких залучався підрозділ. Ось таким Воїном він був.

Кай особливо шанував бойове братство. І завжди думав та піклувався за усіх, хто йшов з ним плечем до плеча. Був дуже комунікабельним, тому легко знаходив з усіма спільну мову та одразу завоював повагу в колективі.



Останні місяці Кай брав активну участь у штурмових діях, спільно зі своєю групою метр за метром звільняючи нашу землю від окупантів. Та на превеликий жаль, ворожий уламок зупинив його серце. Це велика трагедія для усіх нас, і для усієї країни.

Назавжди в строю! Помстимося!