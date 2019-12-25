Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко з ізолятора привітав усіх зі святами та подякував за підтримку.

Звернення було опубліковано на Youtube–каналі “СЕНС консалтинг“.

“Хочу привітати всіх з наступаючими святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю, що ми скоро побачимося. Тому що ви все знаєте, що я не маю ніякого відношення до цієї трагічної події – до загибелі Павла Шеремета“, – сказав він.

Антоненко також назвав справу “підлої провокацією“.

“Ми всі зберемося, вип’ємо, поспілкуємося і все буде добре. Головне – пам’ятати, що разом ми – сила. І разом ми все переможемо“, – говорить він.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.