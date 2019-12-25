Звернення було опубліковано на Youtubeканалі СЕНС консалтинг.

Хочу привітати всіх з наступаючими святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю, що ми скоро побачимося. Тому що ви все знаєте, що я не маю ніякого відношення до цієї трагічної події до загибелі Павла Шеремета, сказав він.

Антоненко також назвав справу підлої провокацією.

Ми всі зберемося, вип’ємо, поспілкуємося і все буде добре. Головне пам’ятати, що разом ми сила. І разом ми все переможемо, говорить він.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.