Звернення було опубліковано на Youtube–каналі “СЕНС консалтинг“.
“Хочу привітати всіх з наступаючими святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю, що ми скоро побачимося. Тому що ви все знаєте, що я не маю ніякого відношення до цієї трагічної події – до загибелі Павла Шеремета“, – сказав він.
Антоненко також назвав справу “підлої провокацією“.
“Ми всі зберемося, вип’ємо, поспілкуємося і все буде добре. Головне – пам’ятати, що разом ми – сила. І разом ми все переможемо“, – говорить він.
Нагадаємо, що співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.