Народна депутатка України від фракції "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила, що підозрюваному у вбивстві Павла Шеремета Андрію Антоненку в слідчому ізоляторі не надають медичну допомогу.

Про це Зінкевич повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Мені стало відомо, що поки він (Андрій Антоненко – Ред.) знаходиться під вартою, йому не надають відповідну медичну допомогу (Андрій страждає від зубного болю вже два тижні) і не дозволяють побачення з родичами”, – пише вона.

З цього приводу Зінкевич відправила уповноваженої з прав людини Людмилі Денисовій депутатське звернення.

“Чекаємо реакції і забезпечення конституційних прав Андрія Антоненка. Важливо, щоб медична допомога надавалася кожній людині вчасно, а не ставала важелем впливу слідства на ув’язнених”, – наголосила вона.

Зінкевич також повідомила, що засідання щодо зміни Антоненку запобіжного заходу знову було перенесено.

“Цього разу в суд не з’явився прокурор. Андрія не доставили до суду“, – написала вона.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.