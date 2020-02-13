Про це Зінкевич повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Мені стало відомо, що поки він (Андрій Антоненко – Ред.) знаходиться під вартою, йому не надають відповідну медичну допомогу (Андрій страждає від зубного болю вже два тижні) і не дозволяють побачення з родичами”, – пише вона.
З цього приводу Зінкевич відправила уповноваженої з прав людини Людмилі Денисовій депутатське звернення.
“Чекаємо реакції і забезпечення конституційних прав Андрія Антоненка. Важливо, щоб медична допомога надавалася кожній людині вчасно, а не ставала важелем впливу слідства на ув’язнених”, – наголосила вона.
Зінкевич також повідомила, що засідання щодо зміни Антоненку запобіжного заходу знову було перенесено.
“Цього разу в суд не з’явився прокурор. Андрія не доставили до суду“, – написала вона.
Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів, щоб передавати його в суд. У зв’язку з цим досудове розслідування було продовжено на термін до чотирьох місяців.
- 24 січня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для військової медсестри Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, з цілодобового на нічний домашній арешт.