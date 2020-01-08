Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster) озвучив чотири версії того, чому йому могли оголосити про підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “theБабель”.

Перша версія, яку допускає Антоненко, це причетність ФСБ РФ, а друга – політичне переслідування, замовлення.

“1. Це операція ФСБ руками вищих посадовців країни. Я — відома і впливова особа в ССО (Силах спеціальних операцій України, – ред.). Дістатися до мене сєпарам і росіянам важко. Оскільки я маю прямий вплив на оборонну здатність України, можливо, таким чином намагаються мене усунути, дискредитувати ССО і Збройні сили. Я дуже боюсь за життя своєї родини, дружини та дітей. Не виключаю, що можуть, як Шеремету, підкласти вибухівку в мою машину. Вважаю, що це справа одних і тих же людей. Впевнений, що ті, хто намагається оббрехати і звинуватити нас, знають, хто це. 2. Це політичне переслідування, замовлення. Кого саме? Дивіться пункт 1”, – наголосив Антоненко.

Він також допускає, що слідство могло технічно оголосити підозру тим, хто входить у коло знайомств Інни Грищенко (“Пуми”) і Владислава Грищенка (“Бучі”) – учасників АТО, які раніше були затримані у справі про невдалий замах на бізнесмена в Івано-Франківській області. Вони фігурують і в матеріалах слідства у справі Шеремета.

Дану версію Антоненко вважає малоймовірною.

“Тупе прикріплення кола знайомств подружжя Грищенків. Але і тут проблема — я нікого не знаю. Але все ж таки я думаю, що то варіанти 1 і 2”, – розповів він.

Четверта версія, за словами Антоненка, полягає в тому, що підозрами у резонансній справі глава МВС Арсен Аваков намагається зберегти свою посаду.

“Політична кар’єра глави МВС — будь-яким чином втриматися на посаді або отримати крісло прем’єра. Одним словом, замовлення”, – зазначив він.

Антоненко додав, що вважає себе “політв’язнем у власній країні”, а справа проти нього повністю сфальсифікована.

“Я вважаю себе військовополоненим, політв’язнем у власній країні. Це повністю сфабрикована, брехлива, огидна справа! Політичне переслідування під копірку РФ. Можливо, договір у “нормандському форматі”, – повідомив він.