Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster) повідомив, що нічого не знав про журналіста Павла Шеремета до моменту його трагічної загибелі.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “theБабель”.

“Хто такий Павло Шеремет і чим він займається, я не знав. Дізнався з Facebook і новин по телебаченню, коли сталася трагедія. І все”, – зазначив Антоненко.

Він уточнив, що також не знає особисто військову медсестру Яну Дугарь, яку слідство вважає підозрюваною у справі Шеремета.

“Яну Дугарь я не знаю взагалі. Про її існування дізнався з підозри”, – наголосив Антоненко.

Він також розповів про те, за яких обставин познайомився з третьою підозрюваною у справі Шеремета – волонтеркою й лікаркою Юлією Кузьменко. За словами Антоненка, це сталося, коли його сина збило авто.

“З Юлією Кузьменко нас познайомив прикрий випадок. Хоча це теж важко назвати знайомством. Сталося ДТП (у січні 2016 року в Києві, – ред.) — мого сина збила машина, водій поїхав із місця події. Справа була гучна, про неї говорили по радіо і телебаченню. Я шукав свідків, написав у Facebook, і Юля відгукнулась. Виявилося, що то таксі викликала саме вона. Ми обмінялися номерами телефонів, зідзвонилися. У Facebook є вся ця інформація — повідомлення про перенесення суду. Ми навіть у суді не бачилися”, – поінформував Антоненко.

За його словами, Кузьменко він побачив у себе на концерті 21 липня 2016 року, “тобто через кілька днів після трагедії”.

“На концерт я запросив її раніше. До цього всю весну і початок літа я провів в АТО з концертами. Це все підтверджено і легко перевіряється. Є думка, що ми пересіклися до того — навесні у Veterano Pizza на Бесарабці. У мене була там зустріч, а Юля туди теж прийшла. Але та зустріч була 3—5 хвилин, і я її не дуже пам’ятаю. Ми допили пиво і пішли. Наче саме тоді я запросив її на концерт. Впевнено можна сказати, що повноцінне знайомство відбулося 21 липня 2016 року. До того моменту ми не бачились і не листувались у статусі друзів”, – заявив Антоненко.