Ветеран ССО, музикант Андрій Антоненко, який є фігурантом справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета і понад 500 днів провів під вартою, переконаний, що обвинувачення затягує процес, аби уникнути відповідальності за фальшування справи.

Про це він заявив в етері телеканалу “Прямий“.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що в разі недоведення підстав для перебування фігурантів справи Шеремета під вартою, відповідальність нестиме очільник МВС Арсен Аваков, Антоненко сказав:

“[ Коли чекати на покарання для Авакова] — це питання скоріш не до мене, а до президента Зеленського, тому що він це говорив. А насправді зараз наша мета – це виправдальний вирок. Мета наших опонентів – це максимальне затягування цього процесу, щоб відповідальність за підроблення не настала. І якось речник МВС сам заявив, що до виправдального вироку ще дуже далеко. Весь цей час ті люди, які фабрикували та фальсифікували цю всю історію, будуть на своїх посадах. А відповідно, реальні вбивці журналіста Шеремета будуть гуляти на свободі”.

Обговорюючи опубліковані в ЗМІ аудіозаписи від 2012 року з кабінету голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева, що нібито свідчать про те, що вбивство Шеремета санкціоноване Олександром Лукашенком, Антоненко нагадав, що наразі версією щодо мотивів скоєння ним та іншими фігурантами цього злочину є начебто дестабілізація ситуації в Україні. Цю версію, як і попередню, ветеран не вважає доцільною.

“Я чув цю всю історію. Але ж давайте згадаємо взагалі, з чого починалася ця історія – з мотиву “величі арійської раси”, так би мовити, і звертання уваги суспільства на це. Потім, коли це стало незручним, і всі зрозуміли, що це повна ахінея, придумали… “дестабілізацію”. І зараз ми бачимо, що в обвинувальному акті написано наступне, такий мотив вигаданий – дестабілізація для того, щоб викликати масові протести. І коли з’явилася вся ця історія з білоруськими плівками, на мою думку, почалася наступна історія, що тепер нібито це була мета Лукашенка, який хотів зробити в Україні таким чином дестабілізацію. Як на мене, це повний маразм і абсурд”, – каже Антоненко.

Жодних інших версій, акцентує Антоненко, не розглядають, оскільки слідство більше стурбоване вигороджуванням себе.

“Вже дев’ять місяців ідуть слухання по цій справі. І вони починають підлаштовувати цю сову на глобус. Тому відповідь така. Ті, кого ви називаєте правоохоронцями, зараз зайняті виключно своїми справами, вигороджують себе, і ніхто насправді нічого не хоче розслідувати та дійсно казати правду, розслідувати правду, як це було насправді. Ніхто цих версій не вивчає”, – заявив ветеран.

Як сповіщалося, у п’ятницю, 30 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу фігуранту справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Андрію Антоненку. Ветеран ССО та музикант тепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Ввечері п’ятниці Антоненко вперше за понад 500 днів повернувся додому і побачився з дружиною, дітьми та друзями.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних. Судові засідання досі тривають, суд вивчає докази.